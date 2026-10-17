ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ।
Published : October 17, 2026 at 6:04 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੈਰ-ਨੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ। ਸੀਟੀਯੂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀਟੀਯੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।