Chaitra Navratri 1st Day: ਜਾਣੋ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ

ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਜਾਣੋ, ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ?

ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 18, 2026 at 3:10 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 19 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਚੇਤ (Chaitra Navratri 2026) ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੇਤ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿਰਪਾ

ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਦਨੇਸ਼ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਪਾਲਕੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਮਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

ਦ੍ਰਿਕ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਾਰੀਖ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:52 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:52 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਈ ਲੋਕ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਪੂਰੇ 9 ਦਿਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਨਵਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਚਾਰੀਆ, ਪੁਜਾਰੀ

ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਚਾਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ-

  • ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ।
  • ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਸ਼ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ (ਉਪਰ) ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਭਰ ਲਓ।
  • ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਕਾ, ਹਲਦੀ, ਸੁਪਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ।
  • ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸੱਜੇ-ਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ 2026 (CANVA)

ਖੇਤਰੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੇਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੇਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੇਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

9 ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਨੌ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ -

  1. 19 ਮਾਰਚ: ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁਤਰੀ
  2. 20 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ
  3. 21 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਘੰਟਾ
  4. 22 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ
  5. 23 ਮਾਰਚ: ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ
  6. 24 ਮਾਰਚ: ਮਾਂ ਕਾਤਯਾਨੀ
  7. 25 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਕਾਲਰਾਤਰੀ
  8. 26 ਮਾਰਚ: ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ (ਅਸ਼ਟਮੀ)
  9. 27 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ (ਰਾਮ ਨੌਮੀ)

ਪਾਲਕੀ 'ਤੇ ਆਗਮਨ: ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਸਤਰ?

ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਜਿਸ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਪਾਲਕੀ 'ਤੇ ਆਗਮਨ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਕੀ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

