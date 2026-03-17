ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ-ਕੇਡਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਨ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 17, 2026 at 2:17 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ (IPS, 2013 ਬੈਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (AGMUT ਕੇਡਰ) ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ-ਕੇਡਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਕੈਬਨਿਟ (ACC) ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ SSP ਵਜੋਂ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ (ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ SSP ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ (Central Government)

ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ

ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 4 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਹੇ ਹਨ।

