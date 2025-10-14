ETV Bharat / state

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪਲ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਟੀਮ
ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਟੀਮ (Etv Bharat)
October 14, 2025

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪਲ (Etv Bharat)

ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਪਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿੱਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਲੈਕੇ ਆਉਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

