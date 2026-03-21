LPG ਦੀ ਥਾਂ PNG ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੀਐਨਜੀ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ,ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

LPG ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ PNG ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਤੇ PNG ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।

PNG INSTEAD OF LPG
LPG ਦੀ ਥਾਂ PNG ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ?,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 21, 2026 at 10:35 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਘਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਨਜੀ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਪੀ ਕੁੰਦਰਾ,ਸੀਬੀਐਲ ਪੀਐਨਜੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ



ਆਖਿਰ ਪੀਐਨਜੀ (PNG) ਕੀ ਹੈ?
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਐਨਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਥੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਂਗ, ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।



ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਪੀਐਨਜੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਗੈਸ, ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।



'ਐਲਪੀਜੀ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪੀਐਨਜੀ'

ਸੀਬੀਐਲ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜੇਪੀ ਕੁੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਪੀਐਨਜੀ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਹੈ। ਪੀਐਨਜੀ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਲਪੀਜੀ ਬਲਾਸਟ ਵਾਂਗ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।




ਪੀਐਨਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 950 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਨਜੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਗੈਸ ਵਰਤੋਂ ਮੀਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਲਣ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਨਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਜੇਪੀ ਕੁੰਦਰਾ,ਸੀਬੀਐਲ ਪੀਐਨਜੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ png ਉਪਲੱਬਧ



ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਐਨਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।'


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀਐਨਜੀ ਨੈਟਵਰਕ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ-ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਥਿੰਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਬੋਈਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।



'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਐਨਜੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ'

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ PNG ਵਿਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।



ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ PNG (ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ CNG (ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ) ਵਜੋਂ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬਾਇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ



ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪੀਐਨਜੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜੇਪੀ ਕੁੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਡੂੰਘੀ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।'



'ਪੀਐਨਜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ'

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਸਾਰ ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।


'ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ'

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5600 LPG ਗਾਹਕ PNG ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ LPG ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

