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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ, 16 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

5 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Punjab census from December 1
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (AFP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2026 at 7:11 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਗਣਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

16 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਘਰ-ਘਰ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣਨਾਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ

ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਤੀਵਾਰ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੂਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।

ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

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CENSUS IN PUNJAB
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PUNJAB CENSUS FROM DECEMBER 1

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