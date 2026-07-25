ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ, ਤਿਰੰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਗਾਏ ਗੀਤ, ਪਾਏ ਭੰਗੜੇ

ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ, ਤਿਰੰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਗਾਏ ਗੀਤ, ਪਾਏ ਭੰਗੜੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, Gen-Z ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ'
Published : July 25, 2026 at 9:01 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 9:13 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜ ਕੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ 'ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ' ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਥਿਰਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਓ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ 'ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ Gen-Z ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ।
'ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, Gen-Z ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ'
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ Gen-Z ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ।"
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ'
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।"
ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮਕ ਯੂਥ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ:
1. ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
4. ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਫਾਰਮ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।