ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਬਾਲ ਪੁੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ Grand Entry

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 28, 2025 at 7:48 PM IST

4 Min Read
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ (ETV Bharat)

ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ

ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਹਲਵਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੌਕੇੜੇ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਘਰ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਲਵਾਈ (Etv Bharat)

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ, ਚਾਹ, ਛਾਛ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

'ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ'

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

'ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ'

ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

"ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸੇਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ।" - ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਬਾਲ ਪੁੁਰਸਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ (X- @Presidentofindia)

ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਉਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਮਤ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਜ, 26 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਈ ਸੌਗਾਤਾਂ

ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੈਗ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੋਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

