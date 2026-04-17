CBSE 10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਪਰ, IAS ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੱਸਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਟਾਪਰ ਬਣਿਆ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਸਿੰਗਲਾ।

CBSE 10th Anshuman Singla district topper
ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਪਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 17, 2026 at 10:50 AM IST

ਮਾਨਸਾ: ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੱਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਨੇ 500 ਵਿੱਚੋਂ 499 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਪਰ, IAS ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ (ETV Bharat)

ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੇ ਆਰ ਮਲੇਨੀਅਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਵੱਲੋਂ 500 ਵਿੱਚੋਂ 499 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਮੈਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। - ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਸਿੰਗਲਾ

CBSE 10th Anshuman Singla district topper
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਪਰ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਸਿੰਗਲਾ। (ETV Bharat)

"ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਰਪਿਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਪ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ।"

ਮਾਂਪਿਆਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

