CBI ਦੀ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ 15 ਵਿਭਾਗ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

CBI ਦੀ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ 15 ਵਿਭਾਗ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Published : October 15, 2026 at 11:24 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ-2 ਨੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ RC 220 2026 E 0013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ, ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੂਲ ਨੋਟਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
VIDEO | Punjab: CBI raids stone crushers in Hoshiarpur over illegal mining following High Court directions. https://t.co/dmEuzc7LOR— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Hoshiarpur, Punjab: The Central Bureau of Investigation (CBI) continued its action in a mining-related case in Hoshiarpur, Punjab, with a CBI team arriving at the mining office located on Tanda Road. The Punjab and Haryana High Court had directed the CBI to take action in connection with the mining case. Following these directions, the agency is carrying out its investigation and related proceedings. As of now, the CBI has not released any official statement regarding the latest action.— IANS (@ians_india) October 14, 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਏਐਸ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 13/18/2026-IAS(3)/967 ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ, ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਡਾ. ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਚੁਸਪਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੀਂਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਜਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ SAP ਯੂਜ਼ਰ ਲਾਇਸੰਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
🚨 Punjab’s transfer-for-cash scandal is facing fresh scrutiny as the CBI steps up its investigation. 🔹 15 departments asked to furnish records: The CBI has sought documents from multiple Punjab Government departments under case RC 220/2026/E/0013. 🔹 Hoshiarpur mining operations under investigation: CBI officials have visited mining locations in the district, adding a new dimension to the ongoing probe. 🔹 October 14 directive raises the pressure: Following correspondence from the CBI on October 12, the Personnel Department directed the concerned departments to provide records by 1 PM. 🔹 Wide-ranging administrative scrutiny: The departments involved span Home Affairs, Revenue, Health, Power, Prisons, Housing, Forests, Local Government, Rural Development and several other key portfolios. 🔹 IAS officer tasked with coordination: Gautam Jain, Special Secretary, Personnel, has been designated to act as the liaison between the state departments and the CBI. 🔹 The bigger question: Allegations surrounding transfers, policy decisions and Change of Land Use (CLU) approvals warrant a thorough investigation. The facts must come out, and accountability must follow wherever evidence establishes wrongdoing. 🔹 Political accountability cannot be avoided: The alleged connections involving Chief Minister Bhagwant Mann, his OSD Rajbir Ghuman and Romi Raja Mahajan deserve scrutiny by the competent authorities, subject to the evidence. Punjab deserves answers, transparency and an investigation that leaves no stone unturned.— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) October 14, 2026
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ' ਘੁਟਾਲਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵਾਰ
👉 Major CBI action in Cash for Transfer: CBI seeks records from 15 Punjab Government departments in case RC 220/2026/E/0013. 👉 CBI reaches Hoshiarpur mining sites, investigation intensifies. Everyone involved must be exposed. 👉 Government in panic: After CBI’s October 12 letter, Personnel Department issues orders on October 14, directing all departments to submit records by 1 pm. 👉 15 departments under scrutiny: Home, Revenue, Animal Husbandry, Housing, Prisons, Food and Civil Supplies, Health, Power, General Administration, Science and Environment, Forests, Cooperation, Rural Development, Local Government and Personnel. 👉 Nodal officer appointed: IAS officer Gautam Jain, Special Secretary, Personnel, designated to coordinate with the CBI. 👉 Cash for Transfer, Cash for Policy Change, Cash for CLU: These alleged corruption networks must be thoroughly investigated. 👉 All roads lead to Guru Dokhi Bhagwant Mann, his OSD Rajbir Ghuman and Romi Raja Mahajan 👉*कैश फॉर ट्रांसफर, कैश फॉर पॉलिसी चेंज, कैश फॉर टेंडर - ये सभी लिंक अब CBI ने खोलने शुरू कर दिए हैं। इन लिंक्स में गुरु दोखी भगवंत, OSD राजवीर घुमन, OSD रोमी, बीर दविंदर, नितिन गोहल, जतिन गोहल शामिल हैं।* *👉कैश फॉर ट्रांसफर में CBI का बड़ा एक्शन शुरू:* केस RC 220/2026/E/0013 की जांच में CBI ने पंजाब सरकार के 15 डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड और जानकारी तलब की है। *👉CBI होशियारपुर की माइनिंग खदानों तक भी पहुंच गई है, जिसने अपनी जांच तेज कर दी गई है।* *👉सरकार में अफरा-तफरी:* CBI के 12 अक्टूबर के लेटर के बाद पर्सनेल डिपार्टमेंट (IAS ब्रांच) ने लेटर नंबर 13/18/2026-IAS(3)/967 जारी कर सभी डिपार्टमेंट को आज दोपहर 1 बजे तक रिकॉर्ड भेजने का ऑर्डर दिया है। *👉ये 15 डिपार्टमेंट कवर हुए हैं:* होम, रेवेन्यू-रिहैबिलिटेशन-डिजास्टर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बैंड्री-फिशरी-डेयरी, हाउसिंग-अर्बन डेवलपमेंट, जेल, फूड-सिविल सप्लाई, हेल्थ-फैमिली वेलफेयर, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस-टेक्नोलॉजी-एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट-वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन, कोऑपरेशन, रूरल डेवलपमेंट-पंचायत, लोकल गवर्नमेंट और पर्सनेल (PP-2)। *👉हर डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर तय:* हर डिपार्टमेंट को अपने सीनियर ऑफिसर (नाम, डेजिग्नेशन, फोन) बताने होंगे। इस केस का नोडल ऑफिसर श्री गौतम जैन, IAS, स्पेशल सेक्रेटरी, पर्सनेल को बनाया गया है। *👉 गुरु-दोखी सरकार का पर्दाफाश:* ट्रांसफर के नाम पर चल रही वसूली अब CBI फाइलों में उजागर होना तय है। 👉*ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ, ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟੈਂਡਰ - ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ CBI ਖੋਲਣ ਲਗ ਗਈ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਸਮੇਤ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ,ਓਐਸਡੀ ਰੋਮੀ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਾਲ ਜਤਿਨ ਗੋਹਾਲ ਹਨ।* *👉ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ 'ਚ CBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ:* ਕੇਸ RC 220/2026/E/0013 ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ CBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। *👉ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ CBI ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।* *👉ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ:* CBI ਦੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (IAS ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ 14.10.2026 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨੰ. 13/18/2026-IAS(3)/967 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। *👉ਇਹ 15 ਵਿਭਾਗ ਘੇਰੇ 'ਚ:* ਗ੍ਰਹਿ, ਮਾਲ-ਪੁਨਰਵਾਸ-ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ-ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ-ਡੇਅਰੀ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਖੁਰਾਕ-ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤ-ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿਗਿਆਨ-ਤਕਨੀਕ-ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ-ਪੰਚਾਇਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ (PP-2)। *👉ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੈਅ:* ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ (ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ, ਫੋਨ) ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਜੈਨ, IAS, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। *👉ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਕਾਬ:* ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁਣ CBI ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। @cbic_india @AAPPunjab @BhagwantMann @ArvindKejriwal @ptcnews @abpsanjha @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) October 14, 2026
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਏਜੰਡਾ ਹੈ CM ਮਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ❗ ED ਤੇ CBI ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਇਸੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ https://t.co/7qnT8l6fFR— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 15, 2026
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਇਸੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।"
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