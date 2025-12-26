ETV Bharat / state

ਕਰਨਾਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ, CBI ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

COLONEL BATH ASSAULT CASE
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 26, 2025 at 2:19 PM IST

ਪਟਿਆਲਾ: ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ- ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ" ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।"

ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦਬਾਅ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਤੋਂ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।"

ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ
COLONEL PUSHPINDER SINGH BATH
CBI CHALLAN COLONEL BATH CASE
COLONEL BATH ASSAULT CASE

