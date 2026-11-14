2004-05 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਐਫਸੀਆਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 30 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

2004-05 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਐਫਸੀਆਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 30 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਨਿੱਜੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਦੋਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ।
Published : November 14, 2026 at 10:28 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2004-05 ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ 14 ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 16 ਨਿੱਜੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
CBI Court Convicts 14 FCI Officials and 16 Private Rice Millers in 2004-05 Punjab Rice Procurement Scam https://t.co/6XVlKhswFz— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) November 14, 2026
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਫਸੀਆਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਤਪਾ ਸਥਿਤ ਐਫਸੀਆਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੇਡ-ਏ' ਚੌਲ ਦੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਮੇਤ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਸਤੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 28 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਐਫਸੀਆਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਰਾਜਪੂਤ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਰੌਣਕ ਅਲੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਤਪਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਸੁਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਅਫ਼ਸਰ ਆਰ.ਸੀ. ਵਰਮਾ, ਸੋਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਲ. ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿੱਲਰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਹਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6 ਐਫਸੀਆਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਐਸ. ਸਿਰੋਹੀ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਪਾ ਕੇਸ ਦੇ 8 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।