ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਗੰਨਮੈਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ...

Ludhiana Police News
ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 26, 2025 at 10:10 AM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਨਾਲ ਇਕ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ।

ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)

ਡੀਆਈਜੀ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਸੀਪੀ ਸੁਮਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਮੂਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 115 (2), 117 (2), 109, 351 (2), 351 (3), 191 (3) ਅਤੇ 190 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

TAGGED:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ
ਡੀਆਈਜੀ ਗੰਨਮੈਨ ਕੁੱਟਮਾਰ
DIG LUDHIANA POLICE RANGE
LUDHIANA DIG GUNMAN BEATEN
LUDHIANA POLICE NEWS

