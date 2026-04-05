ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ‘ਚ ਭੇਦਭਰੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

WOMAN MURDERED OVER DOWRY
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ 'ਚ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜੀ ਵਿਆਹੁਤਾ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 5, 2026 at 5:23 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਸਾ ਛੀਨਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦੇਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਸੀਨਾ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

"ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬਾਜਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੋਤਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ।

'ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ'

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ(ਸਹੁਰੇ) ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਰਵਾਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"

"ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਫਰਾਰਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਣਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਖ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। "- ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਚੌਂਕੀ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਹੁਅਤਾ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟ ਲਈ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ,ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਣਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਣਿਆ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

