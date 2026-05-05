ਬੈਂਕ ਲੌਕਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ
ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੌਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : May 5, 2026 at 8:05 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਈ ਹੀਰਾ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਲੌਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੌਕਰ ਨੰਬਰ 336 ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭੱਗ ₹10 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਲੌਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ
ਪੀੜਤ ਜਤਿੰਦਰ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੌਕਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ 2005 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੌਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੌਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।"
'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ'
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਹਕ ਲੌਕਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੌਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਬੈਂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੂਜੀ ਚਾਬੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੌਕਰ ਲਈ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਉਧਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੌਕਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"