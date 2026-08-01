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15 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 13 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਨਿੱਕਲਿਆ ਚੋਰ, ਪਿਓ ਨੇ ਰਚੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ !

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Machhiwara theft case
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਖੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 1, 2026 at 8:49 PM IST

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ਖੰਨਾ: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਹੀ 13 ਸਾਲਾ ਨਬਾਲਿਗ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਿੱਕਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਖ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਬਾਲਿਗ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (etv bharat)

ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਂਕ, ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਚੋਰ ?

ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵਪਾਰੀ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤਿਜੋਰੀ ਜੋਕਿ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਗੁਪਤ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ 13 ਸਾਲਾ ਨਬਾਲਿਗ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਨਬਾਲਿਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

"ਨਬਾਲਿਗ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। "-ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਡੀਐੱਸਪੀ

ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਾਰਨ ?

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ " ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਬਾਲਿਗ ਪੁੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

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ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁੱਤ ਚੋਰ
MACHHIWARA 15 LAKH THEFT CASE
ਮਾਛੀਵਾੜਾ 15 ਲੱਖ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਚੋਰੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ
MACHHIWARA THEFT CASE

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