ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਪਾਂ (ਸਿਮ ਕਾਰਡ) ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 25, 2026 at 3:58 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਟੇਂਡੀਵਾਲਾ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਪ (ਸਿਮ ਕਾਰਡ) ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ GPS ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤਸਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਸੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਿੰਡੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਐਸਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।"



ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਿਮ-ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਿੱਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।"


ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੀਮਾਂ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"




ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

