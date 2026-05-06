ਐਕਸਪਾਇਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਝੜ ਗਏ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਲ ! ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ

THE EXPIRED GOODS CASE IN PATIALA
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 6, 2026 at 4:50 PM IST

ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਿਆ ਸਮਾਨ

ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ 2025 ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਫ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।"

ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ

ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸਮਾਨ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

