150 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਲੋਕ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੰਗਾਮਾ

ਲੋਕ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 10, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
ਜਲੰਧਰ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੇ ਲੋਕ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਮੂਡ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਸੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ।

