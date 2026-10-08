ਨਿਹੰਗ ਬਣ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕੌਣ ਨਿੱਕਲਿਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ? ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ !

ਨਿਹੰਗ ਬਣ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕੌਣ ਨਿੱਕਲਿਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ? ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ !
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ। ਕਿਸਨੇ ਰਚੀ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
Published : October 8, 2026 at 10:57 PM IST
ਖੰਨਾ(ਲੁਧਿਆਣਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਨੇ ਰਚੀ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ "ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਰਨ ਬਾਂਡਾ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਵੈਨਿਊ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਲੋਹ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਬਾਂਡਾ ਨੇ ਨਕਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ।"
ਨਿਹੰਗ ਬਾਣਾ,ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ 15 ਲੱਖ ਲੁੱਟ ਫਰਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਰਨ ਬਾਂਡਾ ’ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਬਾਂਡਾ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।"
"ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲ-ਬੀਜਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।"-ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ,ਐਸਪੀ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਪੀ, ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13, ਰਵਿਦਾਸ ਮੁਹੱਲਾ, ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਅਮਲੋਹ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਵੈਨਿਊ ਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ।