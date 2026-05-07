ਪਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ, ਸੱਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

NRI FRAUD CASE
NRI ਪਤਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 7, 2026 at 10:30 PM IST

ਸਰਹਿੰਦ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ 27 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਕੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਡਿਪੋਰਟ

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ।

