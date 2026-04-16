ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਉਪਰ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
Published : April 16, 2026 at 6:05 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਉਪਰ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਣੇ।
"ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ"
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ।"
"ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ"
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ"
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਸਕਣ। ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।"