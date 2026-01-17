ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ: ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ

ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ: ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ
ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਈਆਂ।
Published : January 17, 2026 at 5:28 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿੜਬਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
'ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ-ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੌੜਾਂ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ। ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈਆਂ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ 3, 4 ਵਜੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਪਰਿਆ ਹੈ।"
ਮੌੜਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੇਤਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
"ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੂਲਰ ਕਰਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਿੱਫਟ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰ "ਭਾਈ ਕੀ ਪਿਸ਼ੌਰ" ਪਿੰਡ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"-ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ
