ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੌਲ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਫਤ

ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੌਲ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਫਤ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਟੀਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : October 4, 2026 at 1:07 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ: ਪਿਤਾ
ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ (ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ) ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।'
'ਆਮ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਪੁੱਤ'
ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
'ਮੈਡਲ ਇਕੱਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ'
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਦਾਗ਼ਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ।'
'ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ'
ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।'