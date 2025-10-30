ETV Bharat / state

ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਬੋਲੇ- ਰਾਹੁਲ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਂਸ

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਹਿਲਾਈ ਸਿਆਸਤ...

Captain Amarinder Singh reaches Moga
ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 30, 2025 at 5:44 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 5:52 PM IST

ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲੇ, ਪਰ 7-7 ਦਿਨ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ।"

ਅਸੀਂ 2027 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

'ਰਾਹੁਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ'

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਸ਼ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। "ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ 'ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ।

'ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ'

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ 100 ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, 100,000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ।"

'ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ'

ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ "ਡਬਲ ਜੇਐਫਡੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਦੋ ਜਾਂਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੇਗਾ।

'ਵੜਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ'

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਸਕਰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੈਂਗਵਾਰ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਬਾਵ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਦੋ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ।

