ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 33 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ 33 ਦੀਆਂ 33 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।

MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS
33 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 10:14 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 33 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਐਸਡੀਐਮ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅੱਗੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ।

"ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਦ"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

"ਅਸੀਂ 33 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ 33 ਦੇ 33 ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ।" - ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

"ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ"

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 33 ਦੀਆਂ 33 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 33 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 19 ਮਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

