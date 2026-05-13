NOC ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸੁਣੋ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : May 13, 2026 at 9:29 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ"
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਇਹ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ ਗਾਰਬੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਨਓਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
"ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਨਓਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"- ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਮੀਦਵਾਰ
"ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਰ"
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਮਨੀਕਾਂਤ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
'ਐਨਓਸੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ'
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਚੀਫ ਸੈਨਿਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਨਓਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਨਓਸੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀਆਂ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਗਾਰਬੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਕਾਓ ਸੈਸ ,ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗਾਰਬੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਸ਼ਾਖਾ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ", ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਘਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਘੇਰੀ ਬੀਜੇਪੀ
- ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ? ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ' ਬਾਰੇ
- "ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ...", ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ