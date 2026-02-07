ETV Bharat / state

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ (ETV BHARAT)
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 27000 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ (ETV BHARAT)

'ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ'

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਨਆਰਆਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਚਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਆਦਿ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੋਰ ਐਨਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੁਫਤ ਟੈੱਸਟ (ETV BHARAT)



ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ?

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।'

ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ (ETV BHARAT)

ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਬੱਸਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਂਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੈਂਪ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਮੁਖੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ


ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈੱਸਟ (ETV BHARAT)

'ਦਰਜਣਾਂ ਸੂਬੇ ਕੀਤੇ ਕਵਰ'

ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਕੀਤੇ ਕਵਰ (ETV BHARAT)

'ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ'

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ,
ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ,ਪੀਐਸਏ ਟੈਸਟ,ਇੰਟਰਾ ਓਰਲ ਟੈਸਟ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਟੈਸਟ,ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 35 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 9 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ 12 ਫੋਟੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਟੇਬਲ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'

ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ (ETV BHARAT)

ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।-ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ETV BHARAT)

'ਬਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟੈੱਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ'

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਮੋਗਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ (ETV BHARAT)




'ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ'

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਨਕਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ
ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼
