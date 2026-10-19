"ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ FIR", ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਵਰ ਸੀਹੜਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

"ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ FIR", ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਵਰ ਸੀਹੜਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ, ਝੂਠੇ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਛਾਪ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਠੱਗੇ 30-30 ਲੱਖ; ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ।
Published : October 19, 2026 at 8:48 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਿੰਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਵਰ ਸੀਹੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਿੰਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਸੀਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਕੰਵਰ ਸੀਹੜਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਬਚਕਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਵਰ ਸੀਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਕਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੀਹੜਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਡਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਕੰਵਰ ਸੀਹੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਆਪ ਹੀ ਛਾਪ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ !
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੰਵਰ ਸੀਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 80-90 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਨ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ 'ਐਕਸ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਕੰਵਰ ਸੀਹੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਖੁਦ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਐਕਸ' ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 'ਐਕਸ' ਨੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ 219 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਵਰ ਸੀਹੜਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਸੀਹੜਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਅਣਪਛਾਤੇ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 72 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 356(2) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੌਰਵਬੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(B) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਰਾਅ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 30 ਵਿਲੱਖਣ ਐਕਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਂਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲਜ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਐਕਸ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।