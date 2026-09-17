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'ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ', ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ।

BISHNOI GANG LETTER DISCLOSED
'ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ', ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ (CBC News,ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 17, 2026 at 7:38 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਬਰਨ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ


ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,"ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਂਗ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ।"

Bishnoi Gang Letter Disclosed
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ (CBC News)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਮਹਿਜ਼ 1,000 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।


ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 'ਟੈਕਸ' ਵਾਂਗ ਮੰਗੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ


ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਾਰਟਰ' ਨਾਮਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।"


ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ


ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਥੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।


ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ


ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤੋਜ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਹਿਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


TAGGED:

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ
CANADA EXTORTION NEWS
BISHNOI GANG LETTER DISCLOSED

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