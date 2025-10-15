ETV Bharat / state

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਦਾ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅੱਡੇ ਨਰਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਸਵਿੱਫਟ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ETO ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 15, 2025 at 3:55 PM IST

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਕਲਾਨੌਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ (ETV Bharat)

'ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਕਨਾਚੂਰ'

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈਲਟ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵਿੱਫਟ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108 ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਈ ਗੱਡੀ (ETV Bharat)

'ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ'

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ETO ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ (ETV Bharat)

ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੀਤਾ ਰੈਫਰ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੰਨਮੈਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਲੱਕ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।"

