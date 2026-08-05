ETV Bharat / state

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ, ਕਿਹਾ- ਪਾ ਲਾਓ ਟਾਈਮ....

ਕਾਂਗਗਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

AMAN ARORA OPEN CHALLENGE CONGRESS
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 5, 2026 at 9:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੰਗੇਮਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਆਖਿਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (ETV BHARAT)

'ਹਰਦੇਵ ਲਾਡੀ ਨੇ ਮਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ'

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਲਾਡੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 68,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।'

'ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਚੈਲੇਂਜ'

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੁਰੰਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗਾ।'

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।'

ਜੇਕਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

'ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।'

TAGGED:

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਓਪਨ ਚੈਲੇਂਜ
ਕਾਂਗਗਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਲਾਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
PUNJAB VIDHAN SABHA
AMAN ARORA OPEN CHALLENGE CONGRESS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.