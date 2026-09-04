ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼, 95 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ
ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 4, 2026 at 6:40 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ," ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 95 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ- ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ?
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕੈਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 20% ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਘਟੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 20% ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ 'ਪਾਸ' (Pass) ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12-13 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਬੋਝ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੜੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
STA ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ STA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
STA ਦੇ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ STA ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ STA ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ?
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "STA ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ—ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ (Sugar) ਲੈਵਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਲਗਭਗ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।"-ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਧਾਨ,ਕੈਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ।"
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ !
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ STA ਸਕੱਤਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "STA ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ) ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Uber) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ? ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ 'ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ' (Bharat Taxi) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਐਪ (App) 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ- "ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ"
ਭਾਵੇਂ ਹਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਠਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ (ਟਰਾਈਸਿਟੀ) ਦੇ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
STA ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ?
STA ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। STA Secretary Nitish Singla ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “defaulters” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ Ola ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ InDrive ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।