Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

ਖੌਫਨਾਕ! ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ।

sultanpur lodhi in kapurthala
ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 15, 2025 at 8:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਰਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਸਣੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਲੂਅ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ (ETV Bharat)

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਤਲ ਮਾਮਤਾ ਜਾਪਦਾ

ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਟਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ 29 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ।

- ਧੀਰੇਂਦਰ ਵਰਮਾ, ਏਐਸਪੀ

ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੂਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਧਿਰੇਂਦਰ ਵਰਮਾ IPS/ASP ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਫਾਸ ਟ੍ਰੈਕ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਪਿਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕੇ ਬਿਹਾਰ–ਯੂਪੀ ‘ਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

SULTANPUR LODHI
KAPURTHALA BURNT DEAD BODY FOUND
KAPURTHALA CRIME NEWS
ਅਣਪਛਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼
SULTANPUR LODHI IN KAPURTHALA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫੱਟਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਲਸਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.