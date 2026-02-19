ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਬਲਦ: ਵੈਲੀ, ਨਾਗਿਨਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ; ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨਾਂ

ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਬਲਦ: ਵੈਲੀ, ਨਾਗਿਨਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ; ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨਾਂ
ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ 2026 ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ 'ਵੈਲੀ', ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ'। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : February 19, 2026 at 5:45 PM IST
ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ 'ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕ' ਜਾਂ 'ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੋਈ "ਵੈਲੀ" ਅਤੇ ਕੋਈ "ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ"
ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਦਾ ਨਾਂ "ਬ੍ਰਹਮ-ਅਸਤਰ" ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ "ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ" ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ "ਵੈਲੀ", ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੋਬਰ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਕੇਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਲਦ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਖਿਰ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਬਲਦ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਵਾਈ। - ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ, ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 8 ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ 1, 25,000 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਵਾਂ ਇਨਾਮ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਛੇਵਾਂ ਇਨਾਮ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਇਨਾਮ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 71 ਕਰੀਬ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 18 ਹੀਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੀ ਕੱਟੂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।' -ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਨਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲਦ
ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲਦ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਗੋਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਗੋਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਧਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੈਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਤੇ ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ?
ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਸੀ ਕਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਬਲਦ ਦਾ ਨਾਂ 'ਵੈਲੀ' ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੜ੍ਹਬ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੈਲੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ (ਬਲਦ) ਦਾ ਨਾਂ 'ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ' ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਦ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਨਾਗਿਨਾ' ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।"
ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦ 'ਬ੍ਰਹਮ-ਅਸਤਰ' ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬ੍ਰਾਹਮਾਸਤਰ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗੋਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਨੂੰ ਦਾਦੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 4-4 ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ 28 ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਈਆਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। - ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਲਿਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਬੂਲੈਂਸ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ
ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ', 'ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ' ਅਤੇ 'ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ, ਲੰਬੀ ਛਾਲ, ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ, ਦੌੜਾਂ- 100 ਮੀਟਰ, 400 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 1500 ਮੀਟਰ (ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ) ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੌੜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 80 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਮੁਕਾਲਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।