70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : February 17, 2026 at 7:43 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਭਗ 142 ਬਲਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 142 ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੋੜੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 71 ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 18 ਹੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਲਦ ਦੌੜਾਂ ਲਈ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਏ, ਦੌੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਭਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੱਗਭਗ ਅੱਜ 24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ। ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 18 ਤੋਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਲ ਗਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਾਰ ਟੋਕਨ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਟੋਕਨ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੌਣਕ ਅੱਜ ਪਰਤੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬਲਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਲਦ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਜਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੌੜ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੱਜੇਗਾ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 18 ਹੀਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 6 ਤੋਂ 7 ਹੀਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੂਰਤਾ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।