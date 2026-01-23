ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਖਾਸ ਨਿਯਮ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
Published : January 23, 2026 at 2:22 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ 1933 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਟਨੀਮ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਯਮ
- ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੈਲ
- ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
- ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ?
- ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ
- ਸ਼ੋਟ ਪੁੱਟ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ
- ਕਬੱਡੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ
- 100 ਮੀਟਰ ਲਾਈਟ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ
- ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ
- ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ
- 1500 ਮੀਟਰ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ
- 400 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ
- 60 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
- ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ
ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੈਨਾਤ
ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਟੀਮਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।