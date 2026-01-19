ETV Bharat / state

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 25 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

ਬੁਢਲਾਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Municipal Council removes encroachment from 25 kanals of land
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 25 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 19, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 25 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

'ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ'

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ

ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

'ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਗਏ'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿਖਾਓ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਕਰਨਗੇ।

