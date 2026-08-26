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ਬਸਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝੌਤਾ’

ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ', ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਸਪਾ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਬਦਲ: ਮਾਇਆਵਤੀ।

BSP Punjab elections
ਬਸਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝੌਤਾ’ (ETV Bharat,file photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2026 at 9:22 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਬੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ, ਇਕੱਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ।


“ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ”


ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਬੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਾਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।" ਚੋਣ ਗਠਜੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਆਦਿ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।"



ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ:


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸੰਮਾਨ ਯੁਕਤ 'ਸਰਵਜਨ ਹਿਤਾਏ ਵ ਸਰਵਜਨ ਸੁਖਾਏ' ਦੀਆਂ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।"



ਅਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼


ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਗਾਮੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਜਨਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਿਵਸ' ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ:


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਥ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਸਪਾ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।

TAGGED:

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ
ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ
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