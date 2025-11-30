ETV Bharat / state

BSF ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਨਸ਼ਾਂ, ਦੇਖੋ ਅੰਕੜਾਂ

ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ 61ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ JCP ਅਟਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

DRUG SEIZURE FIGURES RELEASED
ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ (ETV Bharat)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ 61ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ JCP ਅਟਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਅਤੁਲ ਫੁਲਜ਼ਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ

ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ

ਆਈ ਜੀ ਫੁਲਜ਼ਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਆਪਣੀ ਹੀਰਕ ਜਯੰਤੀ (ਡਾਇਮੰਡ ਜ਼ੁਬਲੀ) ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋ ਆਈ ਜੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਬੀਐਸਐਫ ਜਲੰਧਰ ਡਾ. ਅਤੁਲ ਫੁਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਬੀਐਸਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ—ਕਮ—ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਡਾ. ਅਤੁਲ ਫੁਲਜ਼ਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਸੀਸੀਟੀਵੀ) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਨਾਰਕੋ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 12.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 30 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ (ETV Bharat)

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ 533 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • ਡਰੋਨ ਫੜ੍ਹੇ: 272
  • ਹੈਰੋਇਨ: 367.788 ਕਿੱਲੋ
  • ਆਈਸ ਡਰੱਗ: 19.033 ਕਿੱਲੋ
  • ਅਫੀਮ: 200 ਕਿੱਲੋ
  • ਹਥਿਆਰ: 3625
  • ਕਾਰਤੂਸ: 265 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮੇਤ
  • ਭਾਰਤੀ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: 251 (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 133 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ)
  • ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: 18
  • ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ: 04
  • ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ: 03
  • ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮਾਰੇ ਗਏ: 03

ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰੁੱਖਿਆ

  • ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 2025 ਵਿੱਚ 22 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ
  • ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਡਿਊਟੀ—ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
  • ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ—ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
  • ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ 90 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
  • ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੈਲਾ—23 ਦਸੰਬਰ 2024
  • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ
  • ਯੋਗ ਦਿਵਸ—JCP ਅਟਾਰੀ ’ਚ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰ
  • ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ—164 ਪੇਂਸ਼ਨਰ ਹਾਜ਼ਰ
  • ਮਿਲੇਟ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੈਲਾ—ਫ਼ਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਜਲੰਧਰ
  • ਸਿਵਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ—47 ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 67 ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ
  • ਹੀਰਕ ਜਯੰਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਯੋਜਨ

ਬੀਐਸਐਫ ਆਈ ਜੀ ਅਤੁਲ ਫੁਲਜ਼ਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮੈਰਾਥਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ JCP ਅਟਾਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਿੰਦੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਬੀਐਸਐਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਥੇਰ੍ਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

  • ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮਜ਼ (ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ): ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ
  • ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ: 1 ਸੋਨਾ, 3 ਚਾਂਦੀ, 2 ਕਾਂਸੀ
  • ਮਹਿਲਾ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਉਣਾ: 1 ਸੋਨਾ, 2 ਚਾਂਦੀ
  • ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ: 1 ਸੋਨਾ
  • ਹਾਕੀ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਕਪ (ਚੇਨਾਈ): ਰਜਤ ਪਦਕ

ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਸੰਕਲਪ—ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਸ਼ਕਤ

ਆਈ ਜੀ ਅਤੁਲ ਫੁਲਜ਼ਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


