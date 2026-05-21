ਭਰਾ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਘਰ 'ਚ ਮੱਚ ਗਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : May 21, 2026 at 8:20 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਭਰਾ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਹੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਈ ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਤਲ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਵਾਰਦਾਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬੱਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ’ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਦੀਸੁਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਹੀ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"