ਭੈਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ? ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਮੱਚਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ!
ਮਨਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ? ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕਤਲ।
Published : October 27, 2026 at 5:15 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ।
ਭੈਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਝ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੜਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"-ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁਢਲੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੜਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
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