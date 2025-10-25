ਡੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਠੀ ਅਰਥੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਡੋਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਟ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਅਰਥੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ।
Published : October 25, 2025 at 8:45 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੇ ਉਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਟ 'ਚ ਅਰਥੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੀ ਅਰਥੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਊਕੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਰੀਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਕਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨੂੰ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਗੋ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਭੰਗੜਾ-ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਮੰਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੱਝਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਮੌਤ ਨਾਲ ਦੋ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਧਰੇ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਡੀਜੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੱਚੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਅ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ।"
ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ
ਲਾੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਨਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"