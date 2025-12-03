ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ! ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...
Published : December 3, 2025 at 7:32 PM IST
[ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ। 1000 ਇੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6500 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 8500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ?
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ-
- ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
- ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
- ਲੇਬਰ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਗਰਾਇੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
- ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
- ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ
"ਮੀੰਹ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਕੱਚੀ ਇੱਟ"
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਿੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Brick Association) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਸਟੋਕ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।"
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-
- ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ, 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕੋਲੇ ਦਾ ਟਰੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਪਡੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੇਬਰ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਲੇਬਰ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। - ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਿੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਥਰੈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। - ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਿੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਘਟੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਬਰਿੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਭੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਗਜੈਗ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਹੀ ਹੁਣ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਰੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6200 ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ 300 ਤੋਂ 400 ਇੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 8500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" -ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ
ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"