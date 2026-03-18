Brick Price Hike: ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਭੱਠੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40% ਭੱਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦ, ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ।
Published : March 18, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 1:50 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਭੱਠਿਆਂ ’ਚ ਇੱਟ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੋਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਾਂਡਲਾ ਅਤੇ ਟਰਨਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣਾ ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭਾਅ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀ, ਜੋ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ 15 ਹਜ਼ਾਰ, 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋਰ ਵਧਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। - ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦਾ ਡਰ
ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਢੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ 250 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਕੋਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 6200 ਤੋਂ 6400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋਈ
ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
"40% ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ"
ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "10 ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਹੁਣ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 18,500 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭੱਠੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40% ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"
4000 ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ ਮਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਠੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। - ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ
ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ
ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੋ ਇੱਟ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 6000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 7000 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਭੱਠਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਬਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।