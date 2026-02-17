ETV Bharat / state

ਸਪਲਾਈ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਭੱਠੇ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 17, 2026 at 7:23 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਲ਼ੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੱਠਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ

ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੱਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲ਼ਾ ਹੁਣ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 3 ਭੱਠੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹਨਾਂ 3000 ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਲ਼ੇ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ ਮਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇੱਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ (Etv Bharat)

ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਟ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 5500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 6000 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਘੱਟ

ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਇੱਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕੇ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5500 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 6500 ਤੋਂ 7000 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Etv Bharat)

ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਧੀਰਜ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਾਫੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੰਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਕੋਲ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਿਆ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਿਜ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਕੋਲ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੋਲ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

