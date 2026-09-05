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ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਡਾਏ ਹੋਸ਼ !

ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਪਤਾ, ਸਸਕਾਰ ਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

KAPURTHALA NEWS
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਮੁੰਡਾ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2026 at 6:53 PM IST

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ਕਪੂਰਥਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ।

5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਦੂਪੁਰ ਵਾਸੀ ਟੀਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਬੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਜਲੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

"ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਪਤਾ ਸੀ..ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।"-ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਗ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।


ਮਰਿਆ ਮੁੰਡਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਰਾਨ

ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਉਹ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭੋਗ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਰਾਨ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ।

ਕੌਣ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਸ਼ਨਾਖਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ?

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਜਲੀ ਰੋਡ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

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