ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ

ਬਾਕਸਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 9, 2026 at 5:51 PM IST

Updated : May 9, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
ਮਾਨਸਾ: ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ (20) ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਕਸਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ( 20 ) ਸਾਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

"ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ"

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਬਾਕਸਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

"ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ"

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਏਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਉਸਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਿਹਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਦੀਪ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ।"

"ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ"

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ" ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯੁੱਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝਣੇ ਨੇ।

ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

