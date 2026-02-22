ETV Bharat / state

48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਹਾਈ।

48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 22, 2026 at 3:53 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਉਦ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚਾਓ ਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)

ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 10 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 10 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ

18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਅੜਾਏ ਗਏ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ"

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਓ ਕੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੋਲ ਚਾਰ ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

