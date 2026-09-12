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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ!

ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ...

Bomb threats at Ludhiana and Ferozepur court complexes.
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 12, 2026 at 4:14 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵੱਜ ਕੇ 13 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਮੇਲ ਤੋਂ ਆਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ (etv bharat)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸਹਿਮ ਉੱਠੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਧਮਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

Bomb threats at Ludhiana and Ferozepur court complexes.
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ (etv bharat)

"ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਵਕੀਲ

Bomb threats again at Ludhiana and Ferozepur court complexes
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (etv bharat)

ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਧਮਕੀ!

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੋਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

Bomb threats again at Ludhiana and Ferozepur court complexes
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ (etv bharat)

"ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਪਰੀਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।"-ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ

Bomb threats again at Ludhiana and Ferozepur court complexes
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ (etv bharat)

ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਹਿਲੇ ਲੋਕ!

ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ (etv bharat)

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ!

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਧਮਕੀ ਹੈ।

Bomb threats again at Ludhiana and Ferozepur court complexes
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ (etv bharat)

ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ!

ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Bomb threats again at Ludhiana and Ferozepur court complexes
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਲੀ (etv bharat)

ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਡੀਐਸਪੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

TAGGED:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਧਮਕੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਧਮਕੀ
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